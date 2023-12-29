بقلم: يورونيوز

واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ84. وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، قتل أكثر من 21320 فلسطينيا جراء القصف.

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وعلى الرغم من أن الحديث عن مفاوضات هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس قد غاب في الأيام الأخيرة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس الخميس أثناء لقاء البعض من عائلات الأسرى والمحتجزين إن "حكومته تجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادتهم من غزة، ولكنه لا يستطيع كشف التفاصيل". بينما أكدت مصر الخميس، نها طرحت مقترحا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار.

أليكم آخر تطورات الحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية في رام الله

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم الجمعة قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

ونقلت عن مصادر محلية، إن القوة الاحتلال، شنت حملة دهم وتفتيش لمنازل القرية، واعتقلت عددا من المواطنين.

قصف إسرائيلي على وسط وجنوب القطاع

أكدت وسائل إعلام فلسطينية مقتل العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق وسط وجنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية إن "20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الولايات المتحدة تعترض طائرة مسيرة وصاروخاً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) صباح الجمعة، أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماسون" التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر يوم الخميس.

إيران تعدم أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن إيران أعدمت مؤخراً أربعة "مخربين" مرتبطين بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وجاء في البيان: "تم إعدام أربعة أعضاء من فريق التخريب المرتبط بالنظام الصهيوني، الذين ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من ضباط الموساد، هذا الصباح بعد إجراءات قانونية".