لغات انقرضت في عالم الانترنت.. اليونسكو تكشف أن 76.9% من المحتوى المتاح ينحصر في عشر لغات فقط

بقلم: يورونيوز

في السنوات الأخيرة، أصبحت جهود الحفاظ على اللغات الأصلية محل اهتمام كبير، سواء في المجال الرقمي أو في مجالات أخرى. وقد قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية لدعم هذا الجانب.

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كشفت دراسة حديثة قامت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو (UNESCO) أن نحو 76.9% من المحتوى المتاح على الإنترنت ينحصر في عشر لغات فقط، وهي اللغات الأكثر استخدامًا في العالم.

وفي الوقت الحالي، يعاني الإنترنت من قلة التنوع اللغوي في المحتوى المتاح عليه. وفي حين يسعى العالم لمواجهة خطر اندثار اللغات، يركز الخبراء على الحفاظ على اللغات التي تواجه أكبر تهديد.

ويوجد اليوم أكثر من 7,000 لغة منطوقة حول العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإن السنوات الثلاثين الماضية شهدت تراجعاً مقلقاً في حال العديد منها، حيث تواجه الغات عدة خطر الانقراض.

تتوقع اليونسكو أن نصف لغات العالم قد تختفي تماما بحلول عام 2100، وتشير إلى أن اللغات الأصلية، التي غالبا ما تتمتع بأعلى مستوى من التنوع، تواجه صعوبات في البقاء على قيد الحياة في عالم رقمي يعتمد بشكل أساسي على عدد محدد من اللغات.

وهناك عوامل عدة تساهم في انقراض اللغات، بما في ذلك العولمة والهجرة والتنمية الاقتصادية. عندما ينتقل الناس إلى مناطق جديدة، فإنهم غالبًا ما يتخلون عن لغاتهم الأصلية، ويتحدثون اللغة الإنجليزية أو اللغة المحلية السائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى الموارد المالية والدعم الحكومي للغات الأصلية يمكن أن يؤدي إلى انقراضها.

اللغات الأصلية.. تراث فريد

تُعرف اللغات الأصلية بأنها اللغات التي تنتمي إلى بلد أو منطقة محددة. وتميل هذه اللغات إلى أن تكون شفهية، وتُعزز الهوية والثقافة. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع، إلا أن اللغات الأصلية تكون أكثر تعقيدًا بكثير من اللغات العالمية الكبرى مثل الإنجليزية والإسبانية والصينية، حيث تقوم اللغات الأصلية على معرفة خاصة وفريدة تتميز بأنماطها المتخصصة.

تشير إحصاءات مجلس الأمم المتحدة الدائم لشؤون السكان الأصليين إلى أن عدد الشعوب الأصلية يمثل أقل من 6% من إجمالي عدد سكان العالم. ومع ذلك، فإن هذه النسبة الصغيرة تتحدث أكثر من 4,000 لغة في العالم. وتلعب هذه اللغات دوراً مزدوجاً، فهي ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تمثل نقلًا لنظم المعرفة الشاملة التي تم تطويرها على مر الآف السنين.

وأكد خوان بابلو غوتيريز، الناشط الأصلي من مجتمع يوكبا في كولومبيا، على أهمية هذه النقطة خلال جلسة نقاش حديثة في اليونسكو. ودعا إلى ضرورة اتباع "نهج شامل" للحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض عبر الإنترنت، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات الأصلية.

العوائق المالية ونقص الموارد

تواجه الشعوب الأصلية صعوبات كثيرة في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية. فنسبة الوصول إلى الإنترنت في المناطق القبلية أقل بنسبة 21٪ مقارنة بالمناطق غير القبلية المجاورة.

وتظهر الدراسات تناقضاً مثيرًا في سرعات التحميل بين المناطق القبلية وغير القبلية، فقد كانت سرعات التحميل في المناطق القبلية، سواء عبر شبكات الإنترنت الثابتة أو الجوالة، أبطأ بما يقدر بحوالي 75 في المئة من تلك في المناطق غير القبلية.

بالرغم من وجود شبكات محدودة وبجودة منخفضة، إلا أن سعر خدمات الإنترنت الأساسية في المناطق القبلية كان أعلى بنسبة 11 في المئة. الأشخاص الأصليون يدفعون مبالغ أكبر مقابل سرعات إنترنت أبطأ بكثير.

كشف مكتب الولايات المتحدة للطاقة والتنمية الاقتصادية الهندي عن وجود سبعة "عوائق أساسية" تواجه نشر النطاق العريض في مناطق الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين (AI/AN). تشمل العوائق افتقاد البنية التحتية المناسبة وضعف الارتباط بالتنمية الاقتصادية. ويعتبر الوصول إلى الإنترنت أمرًا حاسمًا للتقليل من الفجوة بين المجتمعين ومنع اتساعها.

وأظهرت دراسات معهد السياسة الهندية الأمريكية في جامعة ولاية أريزونا أن نسبة 33 في المئة من سكان المحميات القبلية يعتمدون على استخدام هواتفهم الذكية للوصول إلى شبكة الإنترنت.

وقد أطلق المعهد برنامجًا يهدف إلى توفير اتصالات بأسعار معقولة لتقليل الفجوة في هذا المجال. يمكن للأسر المؤهلة أن تتقدم بطلب للحصول على تخفيض شهري لاشتراك الإنترنت العريض من مزود الخدمة الخاص بهم. وتتوفر هذه البرامج فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف، بينما يظل السكان الباقون غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت، مما يستدعي البحث عن حلول أفضل.

مشاركة القطاع الخاص

تتبنى شركة "ميتا"، العملاق التكنولوجي، دورا قياديا في الحفاظ على التنوع اللغوي على الإنترنت.

أعلنت ميتا في العام الماضي عن مشروعها "لا تترك أي لغة وراءك" (NLLB) الذي يهدف إلى توفير ترجمات فورية بين 200 لغة مختلفة، بما في ذلك اللغات ذات "الموارد المحدودة" مثل الأستورية في إسبانيا، واللوجاندا في أوغندا، والأردية في جنوب آسيا.

وإلى جانب مشروع NLLB، عملت ميتا على دمج المزيد من اللغات تدريجياً عبر منصاتها. يوفر فيسبوك لمستخدميه العديد من الخيارات اللغوية. في العام الماضي، تمت إضافة الإينوكتيتوت إلى قائمة اللغات الرسمية في فيسبوك، وهو تطور إيجابي نظرًا لأن الإينوكتيتوت تُعد إحدى اللغات الرئيسية للإنويت (السكان الأصليون) في كندا. وكما هو الحال مع اللغات الأصلية الأخرى، تتميز كلمات الإينوكتيتوت بـ "طولها وتعقيدها" مقارنةً بنظائرها الإنجليزية أو الفرنسية.

ويمثل هذا التغيير خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. وتتبع مؤسستي لينوفو وموتورولا نفس النهج. بالاشتراك مع اليونسكو، وتقوم كلا الشركتين بدراسة تأثير وإمكانية تحويل اللغات المهددة إلى تقنية رقمية.

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على الحكومات المساهمة

في السنوات الأخيرة، أصبحت جهود الحفاظ على اللغات الأصلية محل اهتمام كبير، سواء في المجال الرقمي أو في مجالات أخرى. وقد قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية لدعم هذا الجانب.

في يونيو/حزيران من العام الماضي، تم تقديم 7 ملايين دولار من قبل مكتب شؤون الهند التابع لوزارة الداخلية الأمريكية في شكل منح "لغة حية" لـ 45 قبيلة ومنظمة قبلية. تسمح هذه المنح للقبائل بتوثيق وتنشيط اللغات المهددة.

تقوم الحكومة الفيدرالية بالاستثمار في ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار لتحسين وتعزيز الوصول والاعتماد على الإنترنت في المناطق القبلية. بدون الاستفادة من التكنولوجيا، ستتعرض جهود شركات مثل ميتا ولينوفا للفشل.

في مسعاها لتعزيز التحول الرقمي لمواد تعليم اللغة القبلية، قامت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وهي جزء تابع لوزارة التجارة الأمريكية، بإطلاق برنامج اتصال النطاق العريض القبلي (TBCP)، والذي حقق بعض التقدم حتى الآن.

وقال آلان ديفيدسون، مساعد وزير التجارة للاتصالات والمعلومات، خلال ورشة عمل منتدى حوكمة الإنترنت لعام 2023: "برنامج TBCP لا يقتصر على ربط المجتمعات الأصلية بالإنترنت فقط، بل يشمل جزءًا هامًا يتيح للقبائل تمويل الأنشطة التعليمية عن بُعد. ومن بين هذه الأنشطة، تشمل العمل على الحفاظ على اللغات الأصلية، وهذا يُعَد استخدامًا حاسمًا للتكنولوجيا".

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التطلع نحو المستقبل

يزداد اندثار اللغات في الوقت الحاضر بمعدل لغة واحدة كل أسبوعين، ويترتب على ذلك فقدان المعرفة والتقاليد والثقافة المرتبطة بها. لذا، يجب تناول هذه المسألة بشكل شامل وواسع النطاق لمواجهة معدل الانخفاض المستمر.

واستجابة لهذه التحديات، تم الإعلان من قبل الأمم المتحدة، بالاشتراك مع منظمات الشعوب الأصلية وآليات الأمم المتحدة المعنية بالشعوب الأصلية، عن تنظيم عقد دولي للغات الأصلية في الفترة من 2022 إلى 2032.

تهدف الأمم المتحدة خلال هذه الفترة إلى تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات في جهودها للحفاظ على اللغات الأصلية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من اليونسكو أن تتولى قيادة الجهود المبذولة في هذا الصدد. وتقوم المنظمة بدور الوصي وتعمل جاهدة على الحفاظ على اللغات الأصلية وإدماجها في العالم الرقمي.