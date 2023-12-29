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للاحتفال بعيد رأس السنة.. السيّاح المحليون والأجانب يتوافدون إلى منتجعات المغرب

السياحة في المغرب
السياحة في المغرب Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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تعتبر مدينة أكادير من المدن الرئيسية في المملكة التي تشهد حركة سياحية مستمرة خلال هذه الفترة من العام.

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تتميز هذه الفترة من كل عام في المغرب بجاهزية بعض المحلات التجارية والمنتجعات الكبرى والمؤسسات السياحية في أكادير لاستقبال زوار المدينة من السياح الأجانب والمغاربة، الراغبين في قضاء احتفالات رأس السنة في أجواء ممتعة.

وتشكل احتفالات رأس السنة فرصة للعديد من التجار وأصحاب المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية ودور الضيافة، حيث تسجل طفرة تجارية ملحوظة مقارنة بالأيام العادية، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر مدينة أكادير من المدن الرئيسية في المملكة التي تشهد حركة سياحية مستمرة خلال هذه الفترة من العام.

وتتجلى مظاهرها بوضوح داخل المحلات التجارية والفنادق التي تستقبل الزوار بشكل جديد وتعتمد أسلوباً مبتكراً في الترويج للخدمات التي تقدمها خلال هذه الأيام.

المصادر الإضافية • EBU

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