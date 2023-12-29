شاهد: إقبال كبير على محلات بيع الشوكولاتة في المغرب بمناسبة رأس السنة

بقلم: يورونيوز

تستغل أغلب محلات بيع الشوكولاتة في المغرب، مناسبة الاحتفال برأس السنة وتكشف عن عروض مميزة، لتشجيع الزبائن على اختيار منتوجاتها وتقديمها كهدايا.

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مع قرب احتفالات رأس السنة، تشهد محلات بيع الشوكولاتة انتعاشاً وتجدد نشاطها لتقديم كل ما يمكن أن يغري الزبائن، وأكثر ما يثير الانتباه، الطريقة التي يتم بها تقديم وترتيب المنتوجات في المحلات، وأيضا "الباقات" المتوفرة، التي تُحضّر سلفاً، وتراعي مختلف الأذواق والقدرات الشرائية.

وفي ظل المنافسة التي تشتد خلال هذه الفترة من السنة، تغيّر أغلب المحلات ديكورها الداخلي، وتضع أحدث ما يتماشى مع أجواء الاحتفال بالسنة الجديدة.