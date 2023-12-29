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بعد اهتمام البرازيل بتعيينه مدرباً.. ريال مدريد يمدد عقد أنشيلوتي حتى عام 2026

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد Copyright Ricardo Larreina/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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مدد ريال مدريد عقد كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026، مما أنهى على ما يبدو آمال البرازيل في تعيينه كمدرب جديد للمنتخب الوطني.

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خلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم علنًا عن رغبته في تعيين المدرب الإيطالي مدرباً للفريق البرازيلي.

لكن أنشيلوتي أعرب دائماً عن رفبته بالبقاء في مدريد إذا أراد النادي ذلك. وكان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع نادي مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وهذه هي الفترة الثانية لأنشيلوتي مع ريال مدريد. وسبق له أن درب النادي في الفترة من 2013 إلى 2015، وعاد في 2021.

وفاز أنشيلوتي بعشرة ألقاب مع ريال مدريد، بما في ذلك لقبين لدوري أبطال أوروبا ودوري إسباني واحد.

وارتبط إسم أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عامًا، بمنتخب البرازيل منذ تنحي تيتي عن تدريب الفريق في ديسمبر 2022 بعد كأس العالم المخيبة للآمال.

ويتولى تدريب منتخب البرازيل حالياً المدير الفني لفلومينينسي فرناندو دينيز.

وقال إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه يرغب في التعاقد مع أنشيلوتي لقيادة الفريق إلى بطل العالم في بطولة كوبا أمريكا 2024 وفي كأس العالم 2026. وتم عزل رودريجيز من منصبه الشهر الماضي بسبب مخالفات في انتخابه.

ويحمل أنشيلوتي الرقم القياسي لعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا كمدرب بأربعة ألقاب. وهو أيضًا المدرب الوحيد الذي قاد الفرق إلى الألقاب في الدوريات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا، في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

المصادر الإضافية • أ ب

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