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مقتل امرأة وإصابة آخرين في حادث دهس بجنوب ألمانيا

خدمات الطوارئ من الشرطة وإدارة الإطفاء والإسعاف في مكان الحادث الذي وقع في وسط مدينة باساو، ألمانيا
خدمات الطوارئ من الشرطة وإدارة الإطفاء والإسعاف في مكان الحادث الذي وقع في وسط مدينة باساو، ألمانيا Copyright Zema Medien/(c) Zema Medien
بقلم:  يورونيوز
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مقتل امرأة وإصابة آخرين في حادث دهس بجنوب ألمانيا

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ذكرت الشرطة الألمانية، أن شخصا لقي حتفه بعد أن صدمت شاحنة عدة أشخاص في جنوب ألمانيا صباح يوم الجمعة.

صدم سائق الشاحنة البالغ من العمر 63 عامًا مجموعة مكونة من خمسة أشخاص قرب محطة القطار في وسط باساو، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة.

توفيت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا في المكان، وأصيب أربعة مشاة آخرين بجروح خطيرة، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 11 عامًا وهو من عائلة المرأة التي توفيت، وفقًا لتقرير الشرطة.

هذا وأصيب سائق الشاحنة، ونُقل إلى المستشفى.

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "دبا" بأن الشرطة تعتقد حاليًا أن هذا الحادث كان عرضيًا، وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال جاريًا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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