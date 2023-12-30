شاهد: غاب نهار آخر.. سحب دخان أسود جراء قصف إسرائيلي يغطي قمر غزة في ليلها قبل الأخير في 2023

بقلم: يورونيوز

تظهر أي بوادر تشير إلى أن أهل غزة سيستقبلون عامهم الجديد وسط ظروف أفضل وأقل ألما، خاصة أن وتيرة الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتصاعد.

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تظهر مشاهد مصورة سحب من الدخان الكثيف الناتج عن القصف الإسرائيلي وهي تغطي قمر قطاع غزة في ليلة ظهوره ما قبل الأخيرة في العام 2023.

ولا تظهر أي بوادر تشير إلى أن الفلسطينيين في غزة سيستقبلون عامهم الجديد وسط ظروف أفضل وأقل ألما، خاصة أن وتيرة المعارك والحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتصاعد.

وذكرت وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة، في وقت سابق السبت، أن حصيلة القصف الإسرائيلي في اليوم الخامس والثمانين للحرب، بلغت أكثر من 21600 فلسطينيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال، وارتفعت حصيلة الجرحى إلى 56.165 وآلاف المفقودين.

وتنفذ إسرائيل منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول حملة قصف مدمرة على جنوب وشمال قطاع غزة، أجبرت 85 بالمئة من سكان القطاع على الفرار من منازلهم بحسب الأمم المتحدة.