جمهورية الدومينيكان: كيف تحارب النساء الزواج المبكر والحظر الشامل للإجهاض؟

بقلم: يورونيوز

تعدّ جمهورية الدومينيكان واحدة من أربع دول في أمريكا اللاتينية التي تجرم الإجهاض دون استثناء، حيث تواجه النساء عقوبة تصل إلى عامين في السجن بسبب الإجهاض، في حين تتراوح العقوبات المفروضة على الأطباء أو القابلات القانونيات من 5 سنوات إلى 20 سنة.

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وتتمتع هذه الدولة الكاريبية بجماعة ضغط قوية من المسيحيين الكاثوليك والإنجيليين الذين يتحدون ضد تجريم الإجهاض.

وكان الرئيس لويس أبي نادر قد التزم بإلغاء تجريم الإجهاض في حملته الانتخابية عام 2020، لكن حكومته لم تلتزم بهذا التعهد. وفي الوقت الحالي، يعتمد الأمر على ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه في مايو/أيار.

نوادي المراهقين

أنشأت مارسيا غونزاليس مع غيرها من الناشطين "نوادي المراهقين"، حيث يتعلم المراهقون عن الحقوق الجنسية والإنجابية، واحترام الذات، والعنف بين الجنسين، والشؤون المالية، وغير ذلك من المواضيع. والهدف هو تمكين الأجيال القادمة من النساء الدومينيكانيات.

يجتمع أعضاء نادي المراهقين لحضور جلسة تعليمية جنسية تدرسها المتطوعة مارسيا غونزاليس Maria Hernandez/The AP

وخارج النوادي، غالباً ما يكون التثقيف الجنسي غير كاف، حسب الناشطين. ما يقرب من 30٪ من المراهقين لا يستطيعون الوصول إلى وسائل منع الحمل، ويتسبب ارتفاع مستويات الفقر من مخاطر مواجهة الحمل غير المرغوب فيه.

وبحسب الناشطين، فإن الفقر يجبر بعض الأمهات الدومينيكيات على تزويج بناتهن اللاتي يبلغن من العمر 14 أو 15 عامًا لرجال أكبر منهن بـ 50 عامًا. تعاني 7 من كل 10 نساء من العنف الجنسي، وغالباً ما تظل الأسر صامتة بشأن الاعتداء الجنسي.

ومن بين كل ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، أصبحت 42 منهن أمهات في عام 2023، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وحتى عام 2019، عندما نشرت اليونيسف أحدث تقرير لها عن زواج الأطفال، تزوجت أكثر من ثلث النساء الدومينيكانيات أو دخلن في علاقة شراكة قبل بلوغهن سن 18 عاماً.

تحظر قوانين الدومينيكان زواج الأطفال منذ عام 2021، لكن قادة المجتمع يقولون إن مثل هذه الزيجات لا تزال شائعة لأن هذه الممارسة أصبحت طبيعية وقليل من الناس على علم بالقانون.

وتقول غونزاليس: "في صف حفيدتي البالغة من العمر 14 عاماً، كانت اثنتان من صديقاتها الأصغر سناً متزوجتين فعلًا. تعطي العديد من الأمهات مسؤولية أطفالهن الأصغر لبناتهن الأكبر سناً، لذا بدلاً من رعاية الأولاد الصغار، يهربن مع زوجهن".

ويأمل الناشطون أن يساعد التعليم في منع الفتيات من مواجهة هذا الوضع.

تقول غابرييلا دياز، البالغة من العمر 16 عاماً، خلال لقاء حديث نظمه مركز المساواة للمرأة: "هناك أساطير يخبرك بها الناس عندما تأتيك الدورة الشهرية. يقولون إننا قذرون أو لدينا دماء قذرة، لكن هذا غير صحيح. نحن نساعد جسمنا على تنظيف نفسه وتحسين وظائفه".

تقاعس مؤسسات الدولة

وفي سان كريستوبال، الواقعة أيضاً في جنوب جمهورية الدومينيكان، لدى الاتحاد الوطني للمرأة الريفية (CONAMUCA) أندية المراهقين الخاصة به.

وتقول ليديا فيرير، إحدى المسؤولات هناك: "لقد ولد الكوناموكا للنضال من أجل ملكية الأراضي، لكن المشهد تغير، وقمنا بدمج قضايا جديدة، مثل السيادة الغذائية، والإصلاح الزراعي، والحقوق الجنسية والإنجابية".

أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الريفية (CONAMUCA) Maria Hernandez/ The AP

وقالت فيرير إن أنديتها تجمع 1600 فتاة في 60 مجتمعًا. وتختلف المواضيع التي يدرسونها من منطقة إلى أخرى، ولكن من بين المواضيع المتكررة حمل المراهقات، والزواج المبكر، وقتل النساء.

تقول كاثي كابريرا، التي انضمت إلى أندية "الكوناموكا" (CONAMUCA) في سن التاسعة: "نقطة البداية هي واقعنا. هكذا نعيش ونعاني."

وتضيف كابريرا أن الهجرة أصبحت ملحوظة بشكل متزايد في المناطق الريفية. وتضطر النساء إلى المشي أميالاً للذهاب إلى المدرسة أو العثور على الماء، وتفشل الخدمات الصحية في ضمان حقوقهن الجنسية والإنجابية. وتتابع: "لدينا حكومة تقول لك: لا تقم بالإجهاض، ولكنها لا توفر وسائل منع الحمل اللازمة لتجنب ذلك".