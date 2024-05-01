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الحكومة الأسترالية تخصص أموالاً لمساعدة النساء المعنفات والأطفال

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز Copyright Gaye Gerard/AP
Copyright Gaye Gerard/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن ألبانيز أن حكومته ستخصص 925 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 599 مليون دولار، على مدى خمس سنوات لتقديم الدعم المالي للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري.

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن تخصيص تمويل جديد لمساعدة السيدات على تجنب العنف المنزلي ومكافحة أيّ محتوى مناهض للنساء على الإنترنت ردا على تصاعد جرائم القتل التي يرتكبها أزواج ومطلقون ضدّ زوجاتهم وطليقاتهم، وقد وصف ألبانيز الأمر بـ "الأزمة الوطنية".

وأعلن ألبانيز أن حكومته ستخصص نحو 925 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 599 مليون دولار، على مدى خمس سنوات لتقديم الدعم المالي للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري.

واقترحت الحكومة أيضًا إجراءات جديدة لمعالجة العوامل التي تساهم في تفاقم العنف ضد المرأة، مثل المواد الإباحية العنيفة على الإنترنت والمحتوى المسيء للنساء الذي يستهدف الأطفال والشباب.

وستشمل الإجراءات تشريعًا لحظر المواد الإباحية وتقديم المزيد من المخصصات المالية لهيئة تنظيمية أسترالية لتجربة تقنيات ضمان السن لحماية الأطفال من المحتوبات العنيفة والضارة عبر الإنترنت.

وقال ألبانيز للصحفيين بعد اجتماع مع سلطات الولاية والسلطات المحلية: "هذه بالفعل أزمة وطنية وتحدي وطني ونحن نواجه ذلك بروح الوحدة الوطنية".

تظاهر عشرات الآلاف في مدن في جميع أنحاء أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع للفت الانتباه إلى مقتل 27 امرأة، حتى الآن هذا العام، بسبب العنف الأسري. وقد وصل عدد القتلى إلى 28 امرأة على الأقل حتى هذا الأربعاء. 

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الحكومة مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر لمناقشة التقدم بخصوص ملف مكافحة العنف الأسري.

المصادر الإضافية • أ ب

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