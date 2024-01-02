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شاهد: فيضانات عارمة تغزو منطقة "با دو كاليه" الفرنسية للمرة الثاني خلال شهرين

فيضانات في منطفة با دو كليه الفرنسيبة
فيضانات في منطفة با دو كليه الفرنسيبة Copyright FRFT
بقلم:  يورونيوز
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يستمر الكابوس بالنسبة للعديد من السكان في غرب فرنسا وشمالها، حيث لا تزال هناك 10 مقاطعات في حالة إنذار من الفيضانات.

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وتسببت الأمطار التي هطلت أثناء الليل وخلال الساعات القليلة الماضية في فيضان ضفاف العديد من أنهار مدينة "با دو كاليه" الفرنسية، بما في ذلك نهر "Aa" و"Lys" و"Hem". 

ويذكر أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عانت مقاطعة "با دو كاليه" من فيضانات غير مسبوقة. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، لم يتم الوصول بعد إلى ذروة هذه الفيضانات في منطقة Pas-de-Calais.

المصادر الإضافية • FRFT

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