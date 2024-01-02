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شاهد: طائرة حربية روسية تطلق قذائف عن طريق الخطأ على مدينة في جنوب غرب البلاد

الأضرار الناجمة عن إطلاق الذخيرة من طائرة روسية
الأضرار الناجمة عن إطلاق الذخيرة من طائرة روسية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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استخدمت القوات الجوية الروسية مثل هذه الأسلحة على نطاق واسع، ويقول بعض الخبراء إنها قد تكون عرضة لمواطن الخلل والقرصنة.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة حربية روسية أطلقت عن طريق الخطأ، اليوم الثلاثاء، ذخيرة فوق قرية بتروبافلوفكا في منطقة فورونيج بجنوب غرب البلاد، دون وقوع إصابات ولكنها ألحقت أضرارًا بستة منازل.

وقالت الوزارة إنه تم تشكيل لجنة لتحديد أسباب الحادث وتقييم الأضرار، ولم تذكر نوع الذخيرة التي أسقطتها الطائرة الحربية.

وقال حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف إنه تم إجلاء بعض السكان المحليين.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تسببت ذخيرة أطلقتها طائرة حربية روسية عن طريق الخطأ في انفجار قوي في مدينة بيلغورود، مما أدى إلى إتلاف عدة سيارات وإصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقام الجيش الروسي بتعديل بعض القنابل لتحويلها إلى أسلحة دقيقة من خلال تزويدها بنظام استهداف موجه بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقد استخدمت القوات الجوية الروسية مثل هذه الأسلحة على نطاق واسع، ويقول بعض الخبراء إنها قد تكون عرضة لمواطن الخلل والقرصنة.

المصادر الإضافية • أ ب

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