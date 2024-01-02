بقلم: يورونيوز

إسرائيل تعتزم المثول أمام محكمة العدل الدولية ردا على تهمة الإبادة الجماعية في غزة والجيش يقتحم جنين

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في اليوم الـ88 للحرب على غزة، واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي للجيش الإسرائيلي في القطاع وكبدته المزيد من الخسائر حسب ما أكدته كتائب القسام.

وفي خطوة نادرة تعتزم إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حربها في قطاع غزة ردا على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، حسب مصادر إعلامية إسرائيلية.

وفي الضفة الغربية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحامات جديدة لمدن ومخيمات عدة على غرار مخيم جنين، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة.

آخر تطورات الحرب في غزة:

الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من البلدات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومحيط مخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، ما أسفر عن اصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات إسرائيلية تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، وبالضبط في حارة الدمج والجابريات غربي مخيم جنين، وفي خلة الصوحة، وشارع نابلس، كما دوت صفارات الإنذار التحذيرية في المدينة والمخيم.