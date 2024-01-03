بقلم: يورونيوز

الفصائل الفلسطينية تعلن الحداد والإضراب الشامل ردا على اغتيال العاروري وإسرائيل تترقب"انتقاما كبيرا"

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توالت ردود الأفعال عقب إعلان حركة حماس الفلسطينية يوم أمس الثلاثاء أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة جناحها العسكري، كتائب القسام، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باقي أفراد الحركة الذين لقوا حتفهم بمعية نائبه صالح العاروري.

من جهته قال حزب الله اللبناني إن جريمة اغتيال العاروري لن تمر أبدا دون عقاب، وإن المقاومة ستقوم بالرد وهي على أقصى درجات الجاهزية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل هي المسؤولة عن عملية الاغتيال في بيروت، وأن الحادث سيكون ضمن هجمات سرية تنفذها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس.

آخر تطورات الحرب في غزة:

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، بعد ساعات من اغتيال العاروري.

كما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان ومنطقة الجليل.

أمريكا تعتقد أن حماس استخدمت مجمع الشفاء لكنها أخلته قبل أيام من العملية الإسرائيلية البرية

قال مسؤول أمريكي نقلا عن معلومات مخابراتية رفعت عنها السرية إن تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية تشير إلى أن حماس وجماعة فلسطينية أخرى استخدمتا مجمع الشفاء الطبي في غزة للإشراف على القوات واحتجاز بعض الرهائن، لكنها أخلت المجمع الطبي قبل أيام من دخول القوات الإسرائيلية إليه.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، إن المجمع يستخدم من قبل حماس وحركة الجهاد الإسلامي للإشراف على القوات التي تقاتل ضد إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء في بيان، مقتل جندي آخر في المعارك البرية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب ميرون موشيه غيرش البالغ من العمر 21 عاما من وحدة ياهالوم النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية قتل خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وبات الرقيب ميرون موشيه غيرش الجندي رقم 174 الذي يقتل في العمليات البرية ضد حماس في قطاع غزة.

هجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر كانت تبحر بين ساحلي اليمن وإريتريا

وقع هجوم آخر على سفينة شحن في البحر الأحمر، رغم وجود قوة حماية بحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وأفادت مصادر إعلامية أنباء عن وقوع ثلاثة انفجارات بالقرب من سفينة كانت تبحر بين ساحلي اليمن وإريتريا.

وأفادت وكالة الأمن البحري البريطانية بوقوع انفجارات قرب سفينة شحن تجارية بمضيق باب المندب الاستراتيجي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء دون أن يلحق أي ضرر بالسفينة، حسب المصدر ذاته.

الفصائل الفلسطينية تعلن الحداد والإضراب

أعلنت الفصائل الفلسطينية هذا اليوم الأربعاء عن إضراب شامل ودعت الدول العربية وشعوبها إلى موقف حاسم وفوري، ردا على اغتيال إسرائيل قادة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.

بيرني ساندرز يدعو الكونغرس إلى منع المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الكونغرس مرة أخرى، إلى منع المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل بمليارات الدولارات.

وكتب ساندرز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا مزيد من التمويل الأمريكي لحرب نتنياهو غير القانونية وغير الأخلاقية والوحشية وغير المتناسبة بشكل صارخ ضد الشعب الفلسطيني".

مظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان للتنديد باغتيال العاروري

تظاهر مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان تنديدا باغتيال العاروري.

شاهد: مدينة من الخيام.. هكذا تحولت رفح إلى ملجأ لآلاف النازحين في غزة

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ماكرون يدعو إسرائيل إلى تجنب التصعيد في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنب أي سلوك تصعيدي وخاصة في لبنان، وذلك عقب اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس صالح العاروري.

فيديو: هكذا بدا المشهد في بيروت بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

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