مواطنون عالقون على الطرقات بسبب الثلوج.. درجات الحرارة في السويد تلامس الـ40 تحت الصفر

بقلم: يورونيوز

وصفت السلطات المحلية الوضع على الطريق بـ"الفوضوي" وسط بقاء المواطنين على الطريق لساعات.

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علقت 1000 سيارة على الطريق السريع بين هوربي وكريستيانستاد في جنوب السويد يوم أمس الأربعاء.

استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل، وبحسب إدارة النقل السويدية، سيتم إغلاق الطريق حتى صباح الجمعة بسبب العاصفة التي تشهدها البلاد.

ووصفت السلطات المحلية الوضع على الطريق بـ"الفوضوي" وسط بقاء المواطنين على الطريق لساعات.

وظلت مركبات الدفاع تعمل دون توقف معظم الليل لتحرير سائقي السيارات المحاصرين، وقد تم نقلهم إلى نقطة التجمع في بلدية هوربي.

وخلال الليل، ساعدت قوات الدفاع في توصيل الطعام والشراب للأشخاص الموجودين في السيارات.

وتستمر العاصفة الجليدية في اجتياح السويد مع درجات حرارة وصلت إلى أقل من -40 درجة مئوية في عدة أماكن.