EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مواطنون عالقون على الطرقات بسبب الثلوج.. درجات الحرارة في السويد تلامس الـ40 تحت الصفر

الثلوج في السويد
الثلوج في السويد Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وصفت السلطات المحلية الوضع على الطريق بـ"الفوضوي" وسط بقاء المواطنين على الطريق لساعات.

اعلان

علقت 1000 سيارة على الطريق السريع بين هوربي وكريستيانستاد في جنوب السويد يوم أمس الأربعاء.

استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل، وبحسب إدارة النقل السويدية، سيتم إغلاق الطريق حتى صباح الجمعة بسبب العاصفة التي تشهدها البلاد.

ووصفت السلطات المحلية الوضع على الطريق بـ"الفوضوي" وسط بقاء المواطنين على الطريق لساعات.

وظلت مركبات الدفاع تعمل دون توقف معظم الليل لتحرير سائقي السيارات المحاصرين، وقد تم نقلهم إلى نقطة التجمع في بلدية هوربي.

وخلال الليل، ساعدت قوات الدفاع في توصيل الطعام والشراب للأشخاص الموجودين في السيارات.

وتستمر العاصفة الجليدية في اجتياح السويد مع درجات حرارة وصلت إلى أقل من -40 درجة مئوية في عدة أماكن.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بينهما قيادي.. قتيلان في قصف على مقر للحشد الشعبي في بغداد

نصرالله: الأشهر الماضية وجهت ضربة قاصمة لمسار التطبيع ومن يفكر في الحرب معنا سيندم

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد في أول يوم له في منصبه: "نخوض حربا عالمية ضد إيران والإسلام المتطرف"

الشتاء ثلوج السويد