من بينهم ترامب وكلينتون وجاكسون.. الكشف عن شخصيات بارزة مرتبطة بوثائق إبستين الجنسية

بقلم: يورونيوز

وسط ضجة كبيرة، كشفت الوثائق أسماء نحو 170 شخصا، من بينهم ساسة ومشاهير ربطتهم علاقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين.

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة منشورات تتكهن بأن الوثائق ترقى إلى قائمة من الرجال الأغنياء والأقوياء الذين كانوا "عملاء" أو "متآمرين" لإبستين.

وتتكون الوثائق إلى حد كبير من مواد عامة تم الكشف عنها خلال ما يقرب من عقدين من القصص الصحفية والأفلام الوثائقية التلفزيونية والمقابلات والقضايا القانونية والكتب حول فضيحة إبستين.

ومع ذلك، فإن السجلات، بما في ذلك نصوص المقابلات مع بعض ضحايا إبستين وتقارير الشرطة القديمة، تحتوي على تذكيرات بأن المليونير أحاط نفسه بشخصيات مشهورة وقوية، بما في ذلك ممن اتُهموا أيضاً بسوء السلوك.

ووردت إشارات إلى صداقة إبستين السابقة مع بيل كلينتون، الذي لم يُتهم بارتكاب مخالفات، والأمير البريطاني أندرو، الذي قام في السابق بتسوية دعوى قضائية تتهمه بممارسة الجنس مع فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً سافرت مع إبستين.

وشهدت جوانا سيوبيرغ، متهمة إبستين، في إفادة صدرت حديثاً بأنها التقت ذات مرة بمايكل جاكسون في منزل إبستين في فلوريدا، ولكن لم يحدث شيء غير مرغوب فيه مع أيقونة البوب الراحلة.

وقالت سيوبيرغ أيضا إنه وخلال إحدى الرحلات مع إبستين، أبلغه الطيار أنه بحاجة إلى الهبوط في أتلانتيك سيتي، فاقترح إبستين أن يتصلوا بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وأضافت: "قال جيفري، حينها، سنتصل بترامب وسنذهب إلى .. لا أتذكر اسم هذا الكازينو، لكن سنذهب إلى هناك".

وأكدت أنها لم تجر "جلسة تدليك" لترامب مطلقا.

وتتعلق الوثائق التي تم الكشف عنها بدعوى قضائية رفعتها في العام 2015 إحدى ضحايا إبستين، فيرجينيا جيوفري. وهي واحدة من عشرات النساء اللاتي رفعن دعوى قضائية ضد إبستين بتهمة الاعتداء عليهن في مساكنه في نيويورك وفي جزر وأماكن أخرى.

وكانت هذه الدعوى مرفوعة ضد غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة التي تقضي الآن عقوبة السجن لمدة 20 عاماً لمساعدتها في تجنيد ضحاياه وإساءة معاملتهم.

وتمت تسوية دعوى جوفري في العام 2017، لكن المحكمة أبقت على بعض الوثائق مخفية أو مختومة بسبب مخاوف بشأن حقوق الخصوصية لضحايا إبستين وغيرهم ممن ظهرت أسماؤهم خلال المعركة القانونية. ومن المقرر أن يتم نشر المزيد من الوثائق في الأيام المقبلة.