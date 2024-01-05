بسبب التوتر عقب عمليات الحوثيين.. كلفة النقل البحري ترتفع بنسبة 100%

بقلم: يورونيوز

توقع خبراء اقتصاديون أن يطال ارتفاع الأسعار كل قطاع النقل البحري وليس فقط السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

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كشفت أرقام نشرها مؤشر "واي سي آي" (WCI) المختص بالنقل البحري، عن ارتفاع تكلفة النقل البحري للشركات الأوروبية بنسبة 100% بسبب توتر الأوضاع في البحر الأحمر ونقل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح.

ووفق الأرقام، وصلت عمليات مرور السفن حول رأس الرجاء الصالح في الأسبوع الماضي إلى 262 سفينة، أو 3.4 مليون حاوية، ما معدله 12% من الأسطول العالمي.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يطال ارتفاع الأسعار كل قطاع النقل البحري وليس فقط السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وفي السياق عينه، أعلنت شركة الشحن البحري الدنماركية ميرسك في بيان أن جميع سفن الشركة التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن ستتحول جنوبًا لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب.

وقالت الشركة اليوم الجمعة: "الوضع يتطور باستمرار وما زال هشًا جدًا، وجميع المعلومات المتوافرة تؤكد أن المخاطر الأمنية مازالت مرتفعة المستوى جدًا".

وأضافت الشركة قولها: "لذلك قررنا تحويل جميع سفن ميرسك التي كانت ستعبر البحر الأحمر وخليج عدن نحو الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب".