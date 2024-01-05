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شاهد: مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في غزة

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بقلم:  يورونيوز
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شارك عشرات الأشخاص في تظاهرة في تل أبيب، الجمعة، ضد الحرب على غزة، داعين لوقف الفوري للقتال بين إسرائيل وحماس.

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وعلق المتظاهرون صورا تظهر الدمار في غزة وحملوا لافتات كتب عليها كلمة "إبادة جماعية". وتصدى بعض المارة للمحتجين الذين أغضبتهم الهتافات وصرخوا متسائلين "عن أي مجزرة تتحدثون".

وقال زوهار وايمان كيلمان، أحد المتظاهرين: "نحن هنا للاحتجاج على مقتل المدنيين الأبرياء في غزة والحصار المستمر لغزة، والثمن الذي يدفعه المدنيون للمسلحين على الجانبين يجب أن يتوقف اليوم".

وقالت مايا يافين، وهي متظاهرة أخرى: “لقد علقنا هنا صوراً للواقع الذي يحدث في غزة لأن الناس في إسرائيل عميان، ولا يرون ما يجب أن يروه وهو الحقيقة”.

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