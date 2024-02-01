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شاهد: الشرطة الأمريكية توقف محتجين يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

عدد من المتظاهرين يعتصمون وسط طريق في واشنطن تأييدا لفلسطين. 2024/02/01
عدد من المتظاهرين يعتصمون وسط طريق في واشنطن تأييدا لفلسطين. 2024/02/01 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: في العاصمة واشنطن.. الشرطة الأمريكية توقف محتجين يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

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أوقفت الشرطة الأمريكية عددا من المحتجين الذين اعتصموا وسط أحد شوارع العاصمة واشنطن بالقرب من مبنى وزارة الخارجية، حيث كانوا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة.

ياتي ذلك  القوات الإسرائيلية تواصل منذ نحو أربعة أشهر قصفها اليومي، موقعة عشرات القتلى والجرحى بين أهالي القطاع، وملحقة الدمار بالبنية التحتية والمساكن.

وردد عديد المتظاهرين الهتافات: "فلسطين حرة"، فيما رفع البعض الآخر لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "أوقفوا إطلاق النار الآن". من جانبهم قال مسؤولون إن المظاهرة الاحتجاجية تسببت في إغلاق بعض الطرقات في المنطقة.

المصادر الإضافية • أ ب

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