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عاجل. مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

شئون فلسطينية
شئون فلسطينية Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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قتل فلسطيني، فجر الجمعة، وأصيب 4 آخرون، اثنان منهم جراحهم خطيرة، في إطلاق نار عليهم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، ليرتفع عدد القتلى بها إلى 326 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي 17 عامًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما (غرب رام الله)، وإصابة 4 آخرين بينهم 2 بحالة خطرة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على شبان فلسطينيين في بلدة بيت ريما، ما أدى لإصابة عدد منهم واعتقال آخرين، أثناء كمين نصبته قوات إسرائيلية خاصة في البلدة.

وعقب ذلك اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني.

المصادر الإضافية • وكالات

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