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شاهد: استعراض عسكري في بغداد بمناسبة عيد الجيش العراقي

الاستعراض العسكري للجيش العراقي
الاستعراض العسكري للجيش العراقي Copyright Hadi Mizban/AP
بقلم:  يورونيوز
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استعرض الجيش العراقي الآليات العسكرية من دبابات ومدرعات وناقلات أشخاص.

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أقامت القوات المسلحة العراقية استعراضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى الـ103 لتأسيس الجيش العراقي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأدى السوداني التحية لوحدات الجيش العراقي، وقادة الأسلحة المدرعة والتخصصية وأسلحة الميدان والتشكيلات والأجهزة الساندة والفنية، بمختلف معدّاتها، وقيادة القوة البحرية، بينما حلقت في سماء بغداد مختلف طائرات القوة الجوية العراقية ومروحيات طيران الجيش.

واستعرض الجيش العراقي الآليات العسكرية من دبابات ومدرعات وناقلات أشخاص وزوارق حربية وغيرها من الأسلحة الحديثة التي تمتلكها القوات المسلحة.

المصادر الإضافية • أ ب

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