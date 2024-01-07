EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إيران تعلن اعتقال 32 شخصا للاشتباه بصلتهم في تفجيري كرمان

امرأة إيرانية تبكي قرب تابوت لقريب لها قتل في الانفجار
امرأة إيرانية تبكي قرب تابوت لقريب لها قتل في الانفجار Copyright Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن المدعي العام في محافظة كرمان الإيرانية مهدي بخشي عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية تفجيرات كرمان.

اعلان

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، إن المعتقلين يخضعون للتحقيق.

وكشف المدعي العام عن العثور على 16 عبوة ناسفة في المحافظة قبل اجراء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني.

وحصل انفجاران قرب مرقد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بمحافظة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتله الأربعاء الماضي. 

وقال المدعي العام مهدي بخشي: "كان لهذا العام وضعا خاصا وكان وهناك تهدجيدات كبيرة بسبب الهزيمة النكراء التي مني بها الصهاينة في عملية طوفان الأقصى، وكانوا يبحثون عن الانتقام من الشهيد سليماني ومزاره وزواره."

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"من أجل إسرائيل".. مايك بنس يوقع على قذائف إسرائيلية ستطلق نحو لبنان

شاهد: الأضرار لا يمكن حصرها والأمل يتضاءل في إنقاذ مفقودين بعد 6 أيام على زلزال اليابان

شاهد: استعراض عسكري في بغداد بمناسبة عيد الجيش العراقي

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل إيران قاسم سلیمانی الصراع الإسرائيلي الفلسطيني