إيران تعلن اعتقال 32 شخصا للاشتباه بصلتهم في تفجيري كرمان

بقلم: يورونيوز

أعلن المدعي العام في محافظة كرمان الإيرانية مهدي بخشي عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية تفجيرات كرمان.

اعلان

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، إن المعتقلين يخضعون للتحقيق.

وكشف المدعي العام عن العثور على 16 عبوة ناسفة في المحافظة قبل اجراء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني.

وحصل انفجاران قرب مرقد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بمحافظة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتله الأربعاء الماضي.

وقال المدعي العام مهدي بخشي: "كان لهذا العام وضعا خاصا وكان وهناك تهدجيدات كبيرة بسبب الهزيمة النكراء التي مني بها الصهاينة في عملية طوفان الأقصى، وكانوا يبحثون عن الانتقام من الشهيد سليماني ومزاره وزواره."