البابا فرنسيس يدعو للسلام في العالم خلال صلاة عيد الغطاس في الفاتيكان

بقلم: يورونيوز

دعا البابا فرانسيس إلى السلام في جميع أنحاء العالم خلال صلاة التبشير الملائكي بمناسبة عيد الغطاس يوم السبت.

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كما أعرب البابا عن تعاطفه من الشعب الإيراني، وخاصة "عائلات العديد من ضحايا الهجوم في كرمان والعديد من الجرحى وجميع المتضررين من هذا الألم الكبير".

وبعد إقامة صلاة التبشير الملائكي لعيد الغطاس، تكون الطائفة الكاثوليكية قد اختتمت احتفالات عيد الميلاد.

وقبل إقامة الصلاة، حذّر البابا "المؤمنين من الانقسام إلى مجموعات"، على وقع انقسامات وخلافات بين بعض الجهات في الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان.

قداس عيد الغطاس في الفاتيكان Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وأصدر البابا دعوة للتخلي عن "الأيديولوجيات الكنسية" في عظته في كاتدرائية القديس بطرس خلال قداس عيد الغطاس.

وحذر فرانسيس أيضًا من "التمتع ببعض النظريات الدينية" بدلاً من العثور على الله في وجوه الفقراء.

وقال فرانسيس إن الكنيسة بحاجة إلى التأكد من أن "إيماننا لن يقتصر على مجموعة من العبادات الدينية أو مجرد مظهر خارجي".

والشهر الماضي، أعطى فرانسيس الإذن للكهنة بمباركة الأزواج خارج إطار الزواج الديني، بما في ذلك العلاقات المثلية، طالما كانت البركة رعوية وليست طقسية أو جزءًا من بعض الطقوس الدينية.

وبعض الأساقفة الذين ينظرون إلى فرانسيس باعتباره تقدميًا خطيرًا رفضوا على الفور مثل هذه البركات. وقد دفع ذلك الفاتيكان في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إصدار بيان يؤكد أن البركات لا تشكل بدعة، ولا توجد أسباب عقائدية لرفض هذه الممارسة.

وقد صمد البابا، الذي بلغ 87 عامًا الشهر الماضي والذي عانى من مشاكل صحية العام الماضي، بشكل جيد خلال مراسم عيد الغطاس، والتي تضمنت غناء ترانيم عيد الميلاد.

وفي نهاية الصلاة التي استمرت 90 دقيقة، قام أحد المساعدين بنقل فرانسيس إلى الممر المركزي للكنيسة. ويعاني البابا من مشكلة مزمنة في الركبة ويستخدم كرسيًا متحركًا للتنقل لمسافات أطول.