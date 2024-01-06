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عملية إنقاذ صعبة.. خفر السواحل الإيطالي ينقذ شخصين بعد اصطدام قاربهما بالصخور

القارب العالق بين الصخور
القارب العالق بين الصخور Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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قال خفر السواحل إن ظروف البحر القاسية أعاقت جهود الركاب للتنقل بالقارب بعدما تعطل المحرك.

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أنقذ خفر السواحل الإيطالي شخصين بعد أن اصطدم قاربهما على الصخور على الساحل الغربي للبلاد بعد تعطل محركه.

ونشر خفر السواحل لقطات مصورة لقارب وهو يُجرف نحو الساحل الصخري حيث علق هناك، وقال في بيان إن راكبين أجنبيين كانا على متنه.

وقال خفر السواحل إن ظروف البحر القاسية أعاقت جهود الركاب للتنقل بالقارب بعدما تعطل المحرك.

وعقب الاصطدام، وقع أحد الركاب في البحر وتم انتشاله لاحقًا، فيما أشارت فرق الدفاع المدني إلى أن "الشخصين كانا يعانيان من انخفاض في حرارة الجسم".

المصادر الإضافية • EBU

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