وزيرة خارجية ألمانيا تدعو الجيش الإسرائيلي إلى عملية "أقل حدة" والتوقف عن قتل المدنيين في غزة

بقلم: يورونيوز

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأحد، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات محددة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اعلان

وشددت بيربوك خلال زيارة للقدس على أن "معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص غير المتورطين لا يمكن أن تستمر".

وقالت بيربوك: لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن على الجيش الإسرائيلي أن يبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة. ويجب عليه أن يجد سبلاً لمحاربة حماس دون قتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين."

وأضافت بيربوك التي أجرت محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، " بالنسبة لنا، من الواضح أنه في المستقبل يجب ألا يكون هناك أي خطر من غزة على وجود إسرائيل. لكن غزة ملك للفلسطينيين، ويجب ألا يتم طردهم من غزة. ويجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي متجدد أو استعمار لغزة".

كما طالبت وزيرة الخارجية الألمانية حماس بإطلاق سراح الرهائن على الفور.

أكدت بيربوك على أن استقرار الضفة الغربية هو من استقرار إسرائيل، داعية تل أبيب إلى إطلاق الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.