تضامنا مع الدولة العبرية.. ألمانيا تمنح الإسرائيليين فرصة البقاء على أراضيها ل 90 يومًا دون تأشيرة

بقلم: يورونيوز

تأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول والذي أدى إلى نشوب حرب دامية تخوضها الدولة العبرية في قطاع غزة ما زاد في توتير الأجواء في البلاد

اعلان

أفادت وزارة الداخلية الألمانية الاثنين بأن المواطنين الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا لن يكونوا بحاجة لطلب تصريح إقامة أو تمديد تأشيرتهم وذلك حتى تاريخ 26 أبريل/نيسان المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول والذي أدى إلى نشوب حرب دامية تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وتوتر الأجواء في البلاد.

ويسمح هذا القرار الجديد للمواطنين الإسرائيليين بالبقاء في ألمانيا لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء ساري المفعول من تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني وحتى 26 أبريل/نيسان.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إنهم سيمنحون المواطنين الإسرائيليين الإذن بالبقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدون الحاجة لتقديم طلب رسمي للإقامة، في ما اعتبرته "مساعدة فعالة تجنب الإجراءات البيروقراطية للأشخاص الذين هم بحاجة للدعم في هذا الوقت الصعب" وفق تعبيرها.