بقلم: يورونيوز

كان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ.

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أعلنت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين وفاة فرانز بكنباور، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، الذي فاز بكأس العالم مع ألمانيا لاعبًا في 1974 ومدربًا في 1990، عن عمر ناهز 78 عامًا.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وفاة ابنه

ولد بكنباور في 11 يلول/ سبتمبر 1945، بمدينة ميونخ الألمانية، لأب يدعى أنتون ويعمل في إدارة البريد الألمانية وأم تدعى أنتونيا خصصت حياتها لتربيته مع شقيقه الأكبر والتر.

درس في مدرسة سيلبر هورن الابتدائية في مدينة ميونخ، ونشأ في حي غيسينغ الذي تقطنه أغلبية عمالية بسيطة، في ظروف اقتصادية صعبة عاشتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

فرانز بكنباور AP/Copyright 1983 The AP. All rights reserved.

وكان منزله المتواضع يطل على ملعب كرة قدم، الذي شكل المتنفس الوحيد للطفلين في تلك الفترة، مما جعله يتعلق بكرة القدم منذ صغره.

تزوج بكنباور 3 مرات، أعوام 1966 و1990 و2006، وأنجب 5 أطفال من هذه الزيجات، وسنة 2015 توفي ابنه الشاب ستيفين بعد صراعه مع مرض عضال، وكان لاعب كرة قدم، مما ترك أثرًا بالغًا في نفسه وغير نظرته للحياة والنجومية.

مسيرة حافلة

مثّل فوز المنتخب الألماني على نظيره المجري في نهائي كأس العالم لسنة 1954 نقطة تحول بالنسبة للقيصر، حيث سارع للانتساب إلى فريق بشكل رسمي ليحترف كرة القدم.

وتحقق له ذلك وهو في سن التاسعة، فبدأ مشواره الرياضي في فريق الناشئين لـ"إس سي ميونخ 1906".

وكان بكنباور يحلم بالانتقال إلى فريق "تي إس في ميونخ 1860" الشهير في تلك الفترة، لكن في إحدى مواجهات فريقه "إس سي ميونخ 1906" صفع أحد لاعبي ذلك الفريق بكنباور الذي طالما حلم بالانتماء إلى لاعبيه.

وعام 1958 تحقق الحلم، وانتقل بكنباور إلى صفوف الناشئين في بايرن ميونخ، الفريق الذي قضى فيه الفترة الأطول من مسيرته الرياضية، والذي شهد سطوع نجمه والقفزة النوعية التي شهدتها نتائج بايرن ميونخ.

فرانز بكنباور Anonymous/AP1974

ولعب بكنباور مع بايرن ميونخ منذ 1958، فانتقل إلى الفريق الأول سنة 1964 والذي دافع عن ألوانه حتى العام 1977، وتمكن خلال ما يقرب من عقدين من الزمن من إحراز العديد من الألقاب، والبطولات المحلية والقارية.

فاز بكأس ألمانيا الغربية في 4 مناسبات سنوات 1966 و1967 و1969 و1971. وببطولة ألمانيا الغربية في 4 مناسبات أيضا سنوات 1969 و1972 و1973 و1974. وحصد كأس رابطة الأبطال الأوروبية في 3 مناسبات متتالية لسنوات 1974 و1975 و1976. إضافة إلى بطولة كأس القارات سنة 1976.

كما بلغت مشاركاته لاعبا في صفوف المنتخب الألماني 103 مشاركات، امتدت من سنة 1966 إلى 1975، استطاع خلالها إحراز بطولة أوروبا سنة 1972، وكأس العالم سنة 1974.