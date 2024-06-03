استطلاع: 21% من الألمان يفضلون المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني

بقلم: يورونيوز

أثار استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (ARD) جدلاً واسعًا، بعد أن كشف أن 21% من المستطلعين يفضلون وجود المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني لكرة القدم.

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وشمل الاستطلاع 1304 شخصا، وأجري في أعقاب بطولة أمم أوروبا 2024.

وبعد صدور النتائج، أعرب اثنان من كبار لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم، عن معارضتهما الشديدة لهذا الاستطلاع الذي سأل المشاركين عما إذا كانوا يفضلون رؤية المزيد من اللاعبين البيض يلعبون لصالح المنتخب الوطني.

وندد مدرب ألمانيا يوليان ناجلزمان، بالاستطلاع خلال مؤتمر صحفي عقده في معسكر تدريب الفريق لبطولة يورو 2024، وقال:"لقد صُدمت عندما سمعت عن هذا الاستطلاع. إنه أمر محزن ومخيب للآمال أنه لا يزال هناك أشخاص في مجتمعنا يفكرون بهذه الطريقة".

وأشار إلى أن الاستطلاع الذي أجري "عنصري"، مما يجعله يشعر بضرورة الوعي والتحرك.

تأتي تعليقات ناجلزمان بعد أن انتقد لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميتش الاستطلاع ووصفه بأنه "عنصري ومخجل" يوم السبت.

وأضاف كيميتش "أي شخص نشأ على حب كرة القدم يدرك أن هذا الاستطلاع هو هراء مطلق. كرة القدم رياضة رائعة توحد الناس من مختلف الأمم والألوان والأديان".

وأكد ناجلزمان تأييده تصريحات كيميتش، ثم أعرب عن أمله في ألا يتم طرح موضوع الاستطلاع مجددًا.

تم إجراء الاستطلاع كجزء من الفيلم الوثائقي "الوحدة والعدالة والتنوع" الذي من المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة الوطنية ARD يوم الأربعاء.

ويضم الفيلم الوثائقي تصريحات من لاعبي المنتخب الوطني الحاليين والسابقين الذين تعرضوا للعنصرية في ملاعب كرة القدم الألمانية.

وفي الوثائقي، يشير اللاعب جيرالد أسامواه، الذي هاجر من غانا إلى ألمانيا، وشارك في بطولتي كأس العالم 2002 و2006، أنه كان يتعرض للإهانة بانتظام عندما كان لاعبا شابا، موضحا أن "كلمة N كانت تُستخدم بشكل متكرر، تم تردادها أكثر من 1000 مرة... وكانت ظاهرة طبيعية تمامًا".

اللاعب جيرالد أسامواه أ ب

نسبة 65% من المستجوبين عبروا عن عدم موافقتهم أو ميلهم إلى عدم الموافقة على بيان الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع انقسامًا بين الأحزاب السياسية حيث وافق 47% من مؤيدي حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف على البيان.

وسيلعب المنتخب الألماني، الذي يستضيف البطولة، مباراة ودية يوم الاثنين ضد منتخب أوكرانيا في مدينة نورنبرغ، ثم سيلعب مباراة أخرى ضد منتخب اليونان في مدينة مونشنغلادباخ يوم الجمعة.

وستبدأ الدولة المضيفة البطولة في 14 يونيو/حزيران ضد اسكتلندا في ميونيخ. ثم تلعب ضد المجر في شتوتغارت في 19 يونيو/حزيران وسويسرا في فرانكفورت في 23 يونيو/حزيران.