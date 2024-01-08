"كانوا يظنون أننا بيت عنكبوت".. نتنياهو يهدد حزب الله من الحدود مع لبنان: "خذوا من غزة مثالًا لكم"

بقلم: يورونيوز

في أثناء زيارته للجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بإمكان حزب الله أن يرى "مثالًا لما يحدث" في غزة إذا استمرت الهجمات على شمال إسرائيل.

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زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات المتمركزة بالقرب من مدينة كريات شمونة الإسرائيلية التي تم إخلاؤها على الحدود الشمالية مع لبنان يوم الإثنين، في نفس اليوم الذي قتلت فيه غارة جوية إسرائيلية قائدًا عسكريا من حزب الله في جنوب لبنان.

ويأتي الاغتيال مع اشتداد الاشتباكات بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

نتنياهو على الحدود مع لبنان AP Photo

وفي لقائه مع الجنود الإسرائيليين، تعهد نتنياهو "ببذل كل ما في وسعنا لإعادة الأمن إلى الشمال، ونفضل أن يتم ذلك دون حرب شاملة". وقال نتنياهو إن بإمكان حزب الله أن "يرى في غزة مثالًا في حال استمرت الهجمات على شمالي إسرائيل".

وأضاف: "لقد أخطأ حزب الله في تقدير قوتنا بشكل كبير في عام 2006، وهو يخطئ اليوم أيضًا بشكل كبير. لقد ظنوا أننا بيت عنكبوت، وفجأة رأوا حقيقتنا".

وتابع قائلًا: "إنهم يرون قوة هائلة من قبلنا. سنعمل بكل ما هو ضروري لاستعادة الأمن في الشمال، وأنا أقول لكم: هذه هي سياستي".

وأشار إلى "أننا سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لعائلاتكم بالعودة إلى ديارهم بأمان"، مشددًا على "أننا سنفعل كل ما يتطلبه الأمر".