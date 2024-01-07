فيديو: رُصد على الحدود مع لبنان.. ماذا نعرف عن "سكاي ديو" منطاد التجسس العملاق الذي أطلقته إسرائيل؟

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منطاد التجسس المتطور "سكاي ديو" (Sky Dew) دخل إلى الخدمة الأحد. ويستخدم لأغراض عسكرية بحتة، وفي مهام تجسسية ودفاعية، للمراقبة وجمع المعلومات ويحلق على ارتفاعات شاهقة.

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أُطلق منطاد عملاق تابع لسلاح الجو الإسرائلي يُعرف باسم "تل شميم"، إلى سماء الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية، وهو بالون عملاق للتجسس والرصد والتصدي للتسلل.

وقد رُصد المنطاد في لبنان على مشارف بلدة بنت جبيل، التي تبعد كيلومتراً عن الحدود.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذا المنطاد الضخم الذي انطلق صباح الأحد، بعد عام ونصف العام على الأرض، استعداداً للخدمة التشغيلية، "هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم، و يعمل على الكشف والإنذار بعيد المدى وهو جزء من نظام الكشف والدفاع المتعدد لدولة إسرائيل".

ولأن هذا المنطاد يحلق على ارتفاعات شاهقة، فيمنح الجيش الإسرائيلي فرصة كبيرة لمراقبة مئات الكيلومترات.

الموقع أوضح أنه يُفترض أن الغرض منه هو كشف مختلف التهديدات القادمة من شمال إسرائيل مثل الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة والتحذير الاستباقي منها.

خصائص المنطاد Sky Dew:

تقول القوات الجوية الإسرائيلية إنه أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم

مزود بعشرات الكاميرات الخاصة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الرادار الضخمة

يبلغ طوله 117 متراً ويزن عدة آلاف كيلوغرامات.

تم تطويره من قبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) والشركة الأمريكية المصنعة للمناطيد "تيكوم" وتم تسليمه إلى القوات الجوية الإسرائيلية في عام 2022

من المفترض أن يحلق المنطاد فوق منطقة المثلث الحدودي لإسرائيل مع لبنان وسوريا والأردن، بحيث يتولى عمليات المراقبة والرصد على مسافة تمتد مئات الكيلومترات في عمق أراضي هذه الدول.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من المفترض أن تبرهن فرق المراقبة الجوية الإسرائيلية على فاعلية المنطاد بعد إتمام تجهيزه وتشغيله.

إذ سيُطلب منهم الكشف المبكر عن صواريخ كروز عالية السرعة التي تنطلق من العراق وإيران، وتحلق على ارتفاع منخفض لا يتجاوز عشرات الأمتار فوق سطح الأرض، والتي يتعذر اكتشافها في العادة.