شاهد: ناشطون مؤيدون لفلسطين يقاطعون كلمة للرئيس جو بايدن

بقلم: يورونيوز

رد بايدن على هذه الهتافات قائلًا: "أتفهمكم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحثهم على إنهاء الحرب".

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قاطع محتجون خطاب الرئيس جو بايدن في كنيسة في مدينة تشارلستون للحظات يوم الإثنين، ورفعوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبينما كان بايدن يلقي تصريحاته في موقع إطلاق النار الجماعي عام 2015 الذي أودى مسلح بحياة تسعة من رواد الكنيسة السود، صاح أحد المتظاهرين: "إذا كنت تهتم حقًا بالأرواح التي فقدت هنا، فيجب عليك تكريم الأرواح المفقودة في غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار في فلسطين".

ورد بايدن على هذه الهتافات قائلًا: "أتفهمكم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحثهم على إنهاء الحرب".

حينها صرخت إحدى الحاضرات من المؤيدين لبايدن قائلة: "أنت رجل طيب".