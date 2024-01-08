شاهد: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

من إسرائيل، سيسافر بلينكن إلى الضفة الغربية ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود إلى واشنطن.

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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب مساء الإثنين قادمًا من السعودية، في إطار زيارته للشرق الأوسط في محاولة لمنع تحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى صراع إقليمي.

والتقى بلينكن يوم الإثنين برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي قبل أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعقد بلينكن اجتماعات مماثلة في قطر والأردن وتركيا واليونان، حيث أشار إلى "نجاح مهمته مع تعهدات من تلك الدول للنظر في المساهمة في الجهود المبذولة للتخطيط لإعادة إعمار غزة".

ومن إسرائيل، سيسافر بلينكن إلى الضفة الغربية ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود إلى واشنطن.