EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل

وصول بلينكن إلى إسرائيل
وصول بلينكن إلى إسرائيل Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

من إسرائيل، سيسافر بلينكن إلى الضفة الغربية ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود إلى واشنطن.

اعلان

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب مساء الإثنين قادمًا من السعودية، في إطار زيارته للشرق الأوسط في محاولة لمنع تحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى صراع إقليمي.

والتقى بلينكن يوم الإثنين برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي قبل أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعقد بلينكن اجتماعات مماثلة في قطر والأردن وتركيا واليونان، حيث أشار إلى "نجاح مهمته مع تعهدات من تلك الدول للنظر في المساهمة في الجهود المبذولة للتخطيط لإعادة إعمار غزة".

ومن إسرائيل، سيسافر بلينكن إلى الضفة الغربية ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود إلى واشنطن.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: ناشطون مؤيدون لفلسطين يقاطعون كلمة للرئيس جو بايدن

دعوات مستمرة لإقالة نتنياهو.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة غير مؤهلة لقيادة البلاد

"أُطلب من زيلينسكي".. الرئيس الإماراتي يرفض اقتراحًا من نتنياهو بدفع أجور العمال الفلسطينيين

إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن