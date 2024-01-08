هل زودت كوريا الشمالية حماس بالأسلحة؟.. المخابرات الكورية الجنوبية تنشر دليلا

بقلم: يورونيوز

كشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" في تقرير لها، عن استخدام حركة حماس أسلحة صنعت في كوريا الشمالية.

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ونقلت الوكالة عن المخابرات الكورية الجنوبية، أن حماس استخدمت في هذه الحرب أسلحة أنتجت في كوريا الشمالية منها قاذفة من طراز إف-7.

لكن بيونغ يانغ نفت وفي أكثر من مناسبة تزويد حماس بالأسلحة أو توقيع أية عقود تتعلق بهذا الجانب مع الحركة.

قدمت المخابرات الكورية الجنوبية صورة لقاذفة مفككة من نوع إف-7، وقالت إن الأحرف الكورية الشمالية واضحة على إحدى القطع فيها.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إن كوريا الشمالية تبدو مرتبطة بحماس في تجارة الأسلحة والمجالات العسكرية الأخرى، ويمكن أن تستخدم تكتيكات عسكرية مماثلة لتلك المستخدمة ضد إسرائيل لشن هجوم مفاجئ على كوريا الجنوبية.

قالت وكالة المخابرات أيضًا إنها تقوم "بجمع وتراكم" أدلة تفصيلية على إمدادات كوريا الشمالية المشتبه بها من أسلحتها إلى حماس، مثل حجم التجارة والتوقيتات التي حدثت فيها.

لكنها أضافت "من الصعب حاليا تقديم مثل هذه الأدلة بسبب الحاجة إلى حماية مصادر المعلومات ومراعاة العلاقات الدبلوماسية".

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كشف الجيش الإسرائيلي لأكثر من مرة العثور على أسلحة تابعة لحماس في قطاع غزة، لكنه لم يعلن أن من بينها أسلحة كورية شمالية.