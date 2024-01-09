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إصابة 21 شخصا بينهم حالة حرجة في انفجار بفندق تاريخي بولاية تكساس الأمريكية

انفجار في فندق في ولاية تكساس الأمريكية ناجم عن تسرب غاز
انفجار في فندق في ولاية تكساس الأمريكية ناجم عن تسرب غاز Copyright Julio Cortez/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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وقع انفجار في فندق تاريخي في ولاية تكساس بمدينة فورت وورث يوم الاثنين، أدى إلى تحطم النوافذ، وتناثر أجزاء كبيرة من الحطام في شوارع وسط المدينة.

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وأعلنت السلطات أن هذا الانفجار أسفر عن إصابة 21 شخصًا، بينهم حالة حرجة.

تسبب الانفجار في سقوط الأبواب وأجزاء كبيرة من الجدران على الشارع أمام الفندق الذي يتكون من 20 طابقًا. 

وتم العثور على عدة أشخاص محاصرين في الطابق السفلي من قبل فرق الإنقاذ، حسبما أفاد كريغ تروجاسيك، المتحدث الرسمي باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث.

قال تروجاسيك إن أكثر من عشرين غرفة كانت مشغولة في فندق ساندمان سيجنتشر عند وقوع الانفجار. وأكدت السلطات أنها تعتقد أن تسرب الغاز هو السبب وراء هذا الانفجار، ولفتوا الانتباه إلى أن الفندق كان يخضع لأعمال البناء.

وأفاد مسؤولون خلال مؤتمر صحفي، أن الانفجار تسبب في إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة، وتم نقل الآخرين إلى المستشفيات، وهم يعانون جروح طفيفة.

يقع فندق ساندمان سيجنتشر في منطقة حيوية في وسط المدينة على بعد حوالي مبنى واحد من مركز فورت وورث للمؤتمرات.

تم توثيق لقطات لرجال الإطفاء وهم يتجاوزون الأنقاض التي تكونت من الجبس والزجاج المحطم والمعدن المنتشر على الشارع خارج الفندق. وتم تنبيه الجمهور من قِبل السلطات بضرورة تجنب المنطقة.

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