انفجار قوي في فندق قيد الترميم بوسط هافانا

وقع انفجار قوي الجمعة في فندق قيد الترميم في وسط هافانا، وفق ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس، نجم عنه ثمانية قتلى ونحو ثلاثين جريحاً.

ولا يزال سبب الانفجار الذي وقع بعيد الساعة 11,00 (15,00 ت غ) مجهولا. وقد ألحق أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنف خمس نجوم والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

وقالت الرئاسة الكوبية على حسابها على تويتر ان "المعلومات الاولى تفيد بان الانفجار سببه تسرب للغاز".

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية في وسط هافانا حيث الفندق. وافاد مراسلو فرانس برس ان الطبقات الاربع الاولى دمرت بالكامل فيما تناثر الركام وقطع الزجاج على الارض.

وتسبب الانفجار ايضاً بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق الذي عرف في الاعوام الاخيرة باستضافته العديد من المشاهير بينهم مادونا وبيونسيه.

واغلق المسعفون الطرق المؤدية الى مكان الانفجار وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت انقاض الفندق.

ووصل الرئيس ميغيل دياز كانيل الى المكان ظهرا يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.