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شاهد: عملية خاصة للجيش في الإكوادور لتوقيف مسلحين اقتحموا البث المباشر لمحطة تلفزيونية

القوات الخاصة في الإكوادور
القوات الخاصة في الإكوادور Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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اقتحمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، استوديو قناة تلفزيونية عامة خلال بث مباشر واحتجزت الموظفين رهائن في الإكوادور.

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تمكن الجيش في الإكوادور من توقيف عدد من المسلحين، في عملية خاصة، بعد أن اقتحم هؤلاء البث المباشر لإحدى المحطات التلفزيونية العامة في البلاد.

ونجحت قوات النخبة في الجيش في تحرير جميع الرهائن داخل مبنى التلفزيون في غواياكيل.

اقتحام البث المباشر للتلفزيون

واقتحمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، استوديو قناة تلفزيونية عامة خلال بث مباشر واحتجزت الموظفين رهائن في الإكوادور.

وتعرض استوديو القناة التلفزيونية المملوكة للدولة "TC Television" في مدينة غواياكيل لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة خلال بث مباشر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أشخاص يغطون وجوههم بالأقنعة ويأخذون الموجودين في الاستوديو كرهائن ويضعون متفجرات في جيب المذيع.

كما تظهر اللقطات بعض أفراد المجموعة وهم يعرضون بالكاميرا متفجرات مختلفة، بما في ذلك القنابل اليدوية في أيديهم.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن انفجارات وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، وتم اختطاف 4 من عناصر الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإضرام النار في مركبات في بعض المدن شمالي البلاد.

وكانت تقارير إعلامية قالت أن خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار، زعيم عصابة "لوس تشونيروس"، هرب من السجن في مدينة غواياكيل في 7 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبعد هروب زعيم العصابة المذكور المحكوم عليه بالسجن لمدة 34 عاماَ من السجن بجرائم قتل ومخدرات، أُعلنت حالة الطوارئ بموجب مرسوم وقعه الرئيس دانييل نوبوا.

المصادر الإضافية • EBU

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