في ظل القصف المستمر وانسحاب الطواقم الطبية.. كارثة كبيرة تتهدد مستشفى "شهداء الأقصى" في غزة

بقلم: يورونيوز

يتصاعد القصف الإسرائيلي والقتال في محيط مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى انهياره وحدوث "كارثة كبيرة" وفقا لأحد المسؤولين هناك. وما يزيد الطين بلة هو فرار العديد من العاملين في القطاع الطبي، مما يزيد الضغط على المستشفيات. كل ذلك وسط وصول مئات من الجرحى يوميا إلى مستشفيات غزة.

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وسط قصف إسرائيلي مكثف وعنيف في محيط مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يحزم العديد من الفلسطينيين خيامهم ويتجهون جنوبا هربا من القصف.

يتوجه البعض إلى مدينة رفح التي أصبحت شديد الاكتظاظ بالسكان والنازحين، في حين يتوجه آخرون إلى أماكن إيواء أخرى في دير البلح، ومنها مستشفى "شهداء الأقصى".

"نحو المجهول"

ومن بينهم المواطن أبو يوسف أبو السعود، وهو رجل نزح عدة مرات بعد هدم منزله في غزة خلال القصف. ويقول: "هذه هي المرة الرابعة التي أقوم فيها بتفكيك الخيام ونقلها"، مضيفا أن هذه التنقلات هربا من القصف تجعله يشعر وكأنه "يتجه نحو المجهول".

ويتابع: "لست مستعدا للتضحية بأبنائي وأحفادي. سنرحل ولا نعرف ما ينتظرنا".

والثلاثاء، أعرب مسؤولون في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء احتمال انهيار خدمات المستشفيات في جنوب ووسط قطاع غزة، مع فرار المئات من الطواقم الطبية والمرضى من المرافق الطبية خوفا على حياتهم.

ونشر شون كايسي، منسق طواقم الطوارئ لدة منظمة الصحة العالمية مقطع فيديو من داخل مستشفى شهداء الأقصى، قائلا إن الأوضاع هناك صعبة، وإن المستشفى يعمل حاليا بحوالي 30 بالمئة فقط من حجم الطاقم الطبي الذي كان موجودا قبل عدة أيام.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن هناك نقصا حادا في عدد الأطباء، فين حين يستمر وصول مئات الجرحى يوميا من جراء القصف الإسرائيلي.

وقبل أيام قليلة، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية أنها ستسحب موظفيها من المنطقة الوسطى في القطاع، بما في ذلك مستشفى "شهداء الأقصى"، نظرا لتصاعد القتال وتزايد ضربات الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى.

"كارثة كبيرة"

وفي الوقت نفسه، ناشد إياد الجابري، مدير مستشفى "شهداء الأقصى"، العاملين في مجال الرعاية الصحية بالعودة لاستمرار تشغيل المنشأة.

وأضاف أن "مستشفى الأقصى يعتبر المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى، وإذا انهار هذا المستشفى فستحدث كارثة كبيرة ولن تكون هناك خدمة صحية".