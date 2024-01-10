بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 23210 إضافة لإصابة 59167 شخصًا.

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تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ96، تزامنًا مع اشتداد المعارك بين القوات الإسرائيلية المتوغلة والفصائل الفلسطينية.

وأعلنت تل أبيب أمس الثلاثاء أن جيشها خسر 9 ضباط وجنود، إضافة لإصابة 27 آخرين خلال 24 ساعة، في الاشتباكات على مختلف المحاور في القطاع.

ومع توسيع عملياته في خانيونس جنوبي القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي قصف المباني السكنية، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 23210 إضافة لإصابة 59167 شخصًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تابعوا آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

حماس: مواقف واشنطن من محاكمة إسرائيل استخفاف بالقانون الدولي

قالت حركة حماس، الأربعاء، إن المواقف الأميركية من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بمثابة "استخفاف" بالقانون الدولي.

وأضافت الحركة في بيان أن "المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الصهيوني، للنظر في جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة؛ هي استخفاف بالقانون الدولي".

وتابعت أن المواقف الأميركية في هذا الشأن هي "محاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها، في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع".

الجيش الإسرائيلي يشن عمليات عسكرية واسعة بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم عددًا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، اقتحامات واسعة لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "الاقتحامات طالت مدن جنين، وطولكرم، ونابلس شمالي الضفة، ومخيم عين السلطان قرب أريحا، ورام الله والبيرة (وسط)، وبلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل (جنوب)".

ومنذ فجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة نابلس، حيث اقتحمت القوات المدينة من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط بمعارك وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط احتياط بمعارك وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المُعلن منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 186.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "الرائد احتياط ألكانا نيولاندر، 24 عامًا من إفرات، مسعف قتالي في وحدة بيزك، سقط في معركة وسط قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتله.

الجيش الأميركي: إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخًا أطلقها الحوثيون في اليمن أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.

اعتصام حاخامات بمجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق نار "دائم" في غزة

اعتصم عشرات الحاخامات اليهود، الثلاثاء، داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مطالبين بـ"وقف فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة.

وذكرت منظمة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار"، في منشور على منصة "إكس"، أن مجموعة من الحاخامات احتجوا داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة.

وفي بث مباشر للمنظمة على منصة يوتيوب، شوهد عشرات الحاخامات وهم يهتفون داخل قاعة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعما لوقف إطلاق النار، رافعين لافتات كتب عليها "بايدن.. أوقف الفيتو ضد السلام" و"بايدن.. العالم يقول: أوقفوا إطلاق النار".

وفي كلمات للمشاركين في الاعتصام، قالت إحدى الحاخامات: "نحن هنا لدعم الأمم المتحدة للتحرك من أجل وقف إطلاق نار دائم في غزة، وللمطالبة بتنحي الولايات المتحدة عن طريق الأمم المتحدة لاتخاذ عمل عاجل لحماية الأرواح".