EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: في أول جولة له في العام الجديد.. بوتين في تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي

بوتين في زيارة لهنغار يزرع الخضراوات في أنادير
بوتين في زيارة لهنغار يزرع الخضراوات في أنادير Copyright Gavriil Grigorov/Copyright 2024 Sputnik
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شاهد: في أول جولة له في العام الجديد.. بوتين في تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي

اعلان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنادير في تشوكوتكا بالشرق الأقصى الروسي صباح الأربعاء، وهذه هي أول جولة له في العام الجديد.

وقام بوتين بجولة في شوارع أنادير، وقابل عددًا من السكان، وقام كذلك بزيارة هنغار ضخم يستخدم لزراعة مجموعة متنوعة من الخضروات في ظل الظروف المناخية الصعبة في المنطقة.

وكان بوتين قد أعرب عن رغبته أكثر من مرة في زيارة هذه المنطقة المتجمدة شمال روسيا، والتي لم يسبق له أن زارها في السابق.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الفنون التشكيلية في جميع أنحاء قطر، من الجداريات الملونة إلى مهرجان الفن الدولي الخامس

"مسبار أينشتاين".. الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء وخطأ بالترجمة يبث الذعر في تايوان

تغطية مستمرة.. قصف إسرائيلي على قطاع غزة والتوتر يتصاعد في البحر الأحمر بعد هجمات للحوثيين

فلاديمير بوتين روسيا أخبار