بقلم: يورونيوز

شاهد: في أول جولة له في العام الجديد.. بوتين في تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنادير في تشوكوتكا بالشرق الأقصى الروسي صباح الأربعاء، وهذه هي أول جولة له في العام الجديد.

وقام بوتين بجولة في شوارع أنادير، وقابل عددًا من السكان، وقام كذلك بزيارة هنغار ضخم يستخدم لزراعة مجموعة متنوعة من الخضروات في ظل الظروف المناخية الصعبة في المنطقة.

وكان بوتين قد أعرب عن رغبته أكثر من مرة في زيارة هذه المنطقة المتجمدة شمال روسيا، والتي لم يسبق له أن زارها في السابق.