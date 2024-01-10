شاهد: المعارض الروسي نافالني يظهر في فيديو لأول مرة منذ نقله إلى سجن في المنطقة القطبية

بقلم: يورونيوز

تجمع الصحفيون في محكمة كوفروفسكي حيث كان من المقرر أن يمثل نافالني عبر رابط الفيديو لجلسة استماع بخصوص شكواه بشأن ظروف احتجازه.

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ظهر السياسي الروسي المعارض والناقد الصريح للكرملين، أليكسي نافالني، بالفيديو لأول مرة منذ نقله إلى سجن انفرادي بمنطقة قطبية نائية بشمال البلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وبدا نافالني في حالة معنوية جيدة أثناء حديثه مع الصحافيين عبر رابط فيديو من مستعمرة "آي كيه-3" الجزائية في منطقة يامال-نينيتس، على بعد حوالي 1900 كيلومتر شمال شرق موسكو.

وتجمع الصحفيون في محكمة كوفروفسكي حيث كان من المقرر أن يمثل نافالني عبر رابط الفيديو لجلسة استماع بخصوص شكواه بشأن ظروف احتجازه.

ويقضي نافالني حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا بتهمة "التطرف والاحتيال". ونفى نافالني باستمرار التهم الموجهة إليه، والتي يعتبرها المراقبون الدوليون على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.

نقل نافالني إلى سجن قطبي

وكشف نافالني الأسبوع الماضي أنه وُضع مجددًا قيد الحبس الانفرادي لمدة أسبوع.

وأعلن نافالني عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، أنه نال عقوبة "سبعة أيام من العزل في زنزانة" لأنه لم يُعرِّف عن نفسه بالشكل المناسب، وفق تعبيره.

وأشار المعارض لسياسات فلادمير بوتين إلى أن الإجراء جرى اتخاذه بمجرد "خروجه من الحجر"، من دون أن يحدد تاريخًا لذلك.

وأضاف: "الافتراض بأن بوتين سيكون راضيًا لمجرد أنه أرسلني إلى كوخ في المنطقة الشمالية، وأنني لن أتعرض للتعذيب في العزل، لم يكن فقط (افتراضًا) جبانًا بل ساذجًا أيضًا".