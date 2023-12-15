أنصار المعارض الروسي نافالني يقولون إنه نُقل من السجن إلى مكان غير معلوم

بقلم: يورونيوز

نُقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من سجن قرب موسكو إلى مكان مجهول، وفق ما أعلنت الناطقة باسمه كيرا يارميش الجمعة نقلا عن ممثل للمحكمة.

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عبّر أنصار نافالني، الذي سجن في 2021 بعدما نجا من محاولة اغتيال بواسطة السم، عن قلقهم منذ مطلع الشهر عندما شوهد المعارض آخر مرة.

وقالت يارميش إنها أُبلغت بأن نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما نقل من منطقة فلاديمير قرب موسكو في 11 كانون الأول/ديسمبر، ما يدل على احتمال نقله إلى سجن بظروف أكثر تشددا، مضيفة أنه "لم يعرف (إلى أين) تم نقله بالتحديد".

وأضافت "أرغب بتذكيركم بأن المحامين لم يروا أليكسي منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر. لا نعرف لماذا منعوا من لقائه إذا كان أليكسي ما زال في آي كاي-6 (IK-6)"، في إشارة إلى المستعمرة الجزائية حيث شوهد آخر مرة.

انتقد الكرملين هذا الأسبوع ما وصفه بـ"تدخل" الولايات المتحدة في القضية بعدما أعربت واشنطن عن "قلقها البالغ" جراء قول فريق نافالني إنهم لم يتمكنوا من لقائه منذ حوالى أسبوع.

يقضى نافالني عقوبة السجن بتهم التطرف وقضت محكمة هذا الصيف بوجوب نقله إلى سجن أكثر أمنا وتشددا.