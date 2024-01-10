"مسبار أينشتاين".. الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء وخطأ بالترجمة يبث الذعر في تايوان

بقلم: يورونيوز مع أ ب

كان الإنذار الذي أرسلته وزارة الدفاع التايواتية عبر الهواتف المحمولة للسكان، حذر بلغة إنجليزية من وجود صاروخ في سماء المنطقة.

اعلان

أطلقت الصين قمرها الصناعي "مسبار أينشتاين" محمولًا على متن صاروخ "لونغ مارش 2سي"، من مركز شيانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية جنوب غربي محافظة سيشوان.

وكانت عملية الإطلاق ناجحة، إذ دخل القمر الاصطناعي إلى مداره. وبعيد الإطلاق أخطأت وزارة الدفاع التايوانية ترجمة إنذار إلى الإنجليزية، أفاد بأن الصين أطلقت صاروخًا، بدلًا من قمر اصطناعي ودعت إلى توخي الحذر، قبل أيام من الانتخابات في الجزيرة.

وتنظم تايوان انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم السبت، فيما وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الدفاع في تيابيه بيانًا، اعتذرت فيه للسكان من خطأ الترجمة، موضحة أن الصين أطلقت صاروخًا يحمل قمرًا اصطناعيًا، وليس صاروخًا قتاليًا.