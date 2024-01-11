المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يزور بيروت.. هل ينجح في تهدئة التوتر بين لبنان وإسرائيل؟

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين اللبنانيين.

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يزور آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، لبنان اليوم الخميس، لمواصلة الجهود لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مع تصاعد المناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

والأسبوع الماضي، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين هوكشتاين أن "الوقت بدأ ينفد لإيجاد حل دبلوماسي يمنع حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله".

هل ينجح هوكشتاين في خفض التوتر؟

في هذا السياق، من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين اللبنانيين، للبحث في كيفية التوصل إلى تفاهمات من شأنها استعادة الهدوء على طول الحدود، وفق ما أكد مسؤول بالبيت الأبيض لموقع أكسيوس الأميركي.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين للموقع، إن هوكشتاين أكد خلال محادثاته في تل أبيب أنه بمجرد انتقال الجيش الإسرائيلي بشكل كامل إلى عمليات منخفضة الشدة في غزة، فإن ذلك سيساعد على تهدئة الوضع في لبنان. واقترح أيضًا أن تصدر إسرائيل بيانًا تعلن فيه المرحلة الانتقالية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن هوكشتاين أبلغ نتنياهو أنه بمجرد توقف المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، فإنه يريد بدء مفاوضات غير مباشرة على الحدود البرية، على غرار المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق على الحدود البحرية العام الماضي.

وأضاف المسؤولون إن إسرائيل لا تمانع في إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية مع لبنان.