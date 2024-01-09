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شاهد: فيديو للجيش الإسرائيلي يُظهر غارات على أهداف في لبنان

لقطة من فيديو نشره الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أنه ضرب البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
لقطة من فيديو نشره الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أنه ضرب البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه ضرب البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان رداُ على عمليات إطلاق نُفذت من هناك باتجاه شمال إسرائيل.

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ونشر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقطع فيديو يظهر غارات على أهداف في لبنان.

ومنذ أن اغتالت إسرائيل الأسبوع الماضي في  بيروت، القيادي في حركة حماس صالح العاروري، كثف الجانبان مواجهاتهما.

وقال حزب الله الثلاثاء، إن طائرات بدون طيار أصابت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي ببلدة صفد، في عمق إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار سقطت على قاعدة في الشمال دون التسبب في أضرار، مما يشير إلى أنه تم اعتراضها، دون أن تحدد القاعدة.

ونفذت إسرائيل غارة جوية الاثنين، أدت إلى مقتل القيادي وسام طويل في حزب الله جنوب لبنان.

المصادر الإضافية • أ ب

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