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شاهد: تدني درجات الحرارة يحوّل بحيرة إلى ساحة للتزلج ويؤدي إلى ظهور أشكال جليدية غريبة

بحيرة متجمدة في النمسا بسبب تدني درجة الحرارة
بحيرة متجمدة في النمسا بسبب تدني درجة الحرارة Copyright التلفزيون النمساوي عبر EBU
بقلم:  يورونيوز
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تغطي هذه البحيرة مساحة 315 كلم مربع يقع 240 كلم مربع منها في الجزء النمساوي فيما يقع الباقي (75 كلم مربع) داخل المجر.

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في مشهد غير مألوف ومع تدني درجات الحرارة إلى حد التجمد في الأيام الأخيرة وهبوب رياح عاتية، ظهرت أشكال جليدية غريبة على بحيرة نوزيدل النمساوية التي تحولت مناطق شاسعة منها إلى ساحة للتزلج على الجليد.

تعتبر البحيرة أكبر بحيرة تصب فيها مياه الأنهار في أوروبا الوسطى وهي تمتد على الحدود النمساوية المجرية.

وتغطي هذه البحيرة مساحة  315 كلم مربع يقع 240 كلم مربع منها في الجزء النمساوي فيما يقع الباقي (75 كلم مربع) داخل المجر.

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