شاهد: احتفالات بكاتدرائية نوتردام في باريس بمناسبة الانتهاء من وضع السقف الخشبي

بقلم: يورونيوز

رفعت الجمعة باقة كبيرة من الزهور إلى قمة السقف الخشبي لكاتدرائية نوتردام في باريس، والتي أعيد بناؤها بالكامل بعد الحريق المدمر الذي اندلع فيها عام 2019.

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وعادة ما يقوم العمال والنجارون في فرنسا، برفع هذه الباقة من الزهور عند اقترابهم من الانتهاء من تنفيذ مشروع كبير.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا في إعادة بناء الكاتدرائية مما يضعها على الطريق الصحيح لإعادة افتتاحها في 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

والشهر الماضي، استعادت الكاتدرائية الديك الذهبي الذي يميزها، وأعيدت صناعته على هيئة طائر الفينيق ذو الريش الملتهب.

ولا يزال برج الكاتدرائية مغطى بالسقالات، ولكن من المقرر أن يتم الكشف عنه شيئًا فشيئًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.