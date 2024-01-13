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وزير الخارجية الفرنسي الجديد يصل كييف ويبحث تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورن يقف أمام نصب تذكاري يخلد الجنود الذين قتلوا في الحرب مع روسيا
وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورن يقف أمام نصب تذكاري يخلد الجنود الذين قتلوا في الحرب مع روسيا Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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التقى وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في كييف، يوم السبت، ووضع الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا خلال الحرب.

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وتأتي زيارته في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا إلى إظهار الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراي دميترو كوليبا: "نركز بالطبع على الأمور العسكرية، كما تعلمون أن أوكرانيا نجت من هجوم صاروخي آخر الليلة وسنناقش تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتكنولوجيات الصواريخ المضادة والطائرات بدون طيار".

وأصبح سيجورنيه، 38 عاما، أصغر وزير خارجية لفرنسا يوم الجمعة.

وخلال حفل التسليم مع سلفه كاثرين كولونا، قال سيجورني إنه يعتزم اتباع خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لفرنسا المستقلة في أوروبا القوية، القادرة على إسماع صوتها في عالم جديد متعدد الأطراف".

كما عقد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، غابرييل أتال، أول اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة تحت شعار واحد: "العمل، العمل، العمل"، وفقًا لمكتب الرئيس إيمانويل ماكرون.

المصادر الإضافية • أ ب

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