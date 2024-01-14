إيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة مالية

بقلم: يورونيوز

أطلق في إيران سراح صحفيتين إيرانيتين سجنتا بتهم تتعلق بتغطيتهما الصحفية لحادثة مقتل مهسا أميني.

اعلان

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن قرار إطلاق سراح الصحفيتين جاء بكفالة قدرها 200 ألف دولار لكل منهما، كما منعتا من السفر حتى يتم النظر في الاستئناف.

وكانت نيلوفر حامدي أول من نشرت صورة مهسا أميني في المستشفى مما فجر غضب الشارع.

والشابة مهسا أميني احتزت من قبل شرطة الأخلاق في إيران بتهمة انتهاك قوانين غطاء الرأس الصارمة، في حين أن إلهة محمدي قامت بتغطية جنازة أميني في مهمة صحفية كلفت بها من قبل الصحيفة التي تعمل فيها.

عملت حامدي في صحيفة "شرق" الإصلاحية، بينما عملت محمدي في صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أيضًا.

تم اعتقالهما في سبتمبر/أيلول 2022 وحُكم عليهما بالسجن سبع وست سنوات، في أكتوبر/تشرين الأول.

كما وجهت إليهما تهم التعاون مع الحكومة الأمريكية، والتواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام، وفقًا لموقع ميزان أون لاين الإخباري.