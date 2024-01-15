EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: من بينهم العرسان.. انهيار أرضية في حفل زفاف وإصابة 35 شخصا

AAAAA
AAAAA Copyright AAAA
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

انهارت في الليلة الماضية أرضية قاعة في دير توسكاني القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر في بستويا شمال فلورنسا في إيطاليا. وكانت القاعة تستضيف حفل زفاف.

اعلان

وأصيب حوالي 35 شخصًا في هذا الحادث، ستة منهم نقلوا على الفور إلى المستشفى لعلاج جروحهم البالغة.

 ومن بين المصابين كان العروسان أيضًا. ورغم ذلك، لا يعتقد أن حياتهم معرضة للخطر.

وسرعان ما وصلت فرق الانقاذ إلى المكان وعملت مع فرقة الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ لإخلاء المكان ومساعدة الجرحى. 

ولم يتم الإبلاغ عن وفاة أي شخص ولم يتم تحديد سبب الانهيار بعد.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة مالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا باتجاه البحر

شاهد: الحرب على غزة تدخل يومها الـ 100 دون نهاية واضحة في الأفق

انهيار ضحايا إيطاليا عرس ـ زفاف كنيسة