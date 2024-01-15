شاهد: من بينهم العرسان.. انهيار أرضية في حفل زفاف وإصابة 35 شخصا

بقلم: يورونيوز

انهارت في الليلة الماضية أرضية قاعة في دير توسكاني القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر في بستويا شمال فلورنسا في إيطاليا. وكانت القاعة تستضيف حفل زفاف.

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وأصيب حوالي 35 شخصًا في هذا الحادث، ستة منهم نقلوا على الفور إلى المستشفى لعلاج جروحهم البالغة.

ومن بين المصابين كان العروسان أيضًا. ورغم ذلك، لا يعتقد أن حياتهم معرضة للخطر.

وسرعان ما وصلت فرق الانقاذ إلى المكان وعملت مع فرقة الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ لإخلاء المكان ومساعدة الجرحى.

ولم يتم الإبلاغ عن وفاة أي شخص ولم يتم تحديد سبب الانهيار بعد.