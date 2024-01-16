بوتين: "كييف قد تتعرض لضربة قاضية" ولروسيا "زمام المبادرة بالكامل" في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية في أوكرانيا لم يفشل فقط، بل إن الجيش الروسي لديه زمام المبادرة بالكامل هناك.

وفي حديثه خلال اجتماع مع رؤساء المجالس المحلية، حذر من أن "الدولة الأوكرانية يمكن أن تتعرض لأضرار بالغة الخطورة ولا يمكن إصلاحها".

اعلان

وصف فلاديمير بوتين الدعوات لمحادثات السلام مع أوكرانيا بأنها محاولة "لإجبار" روسيا على "التخلي عن المكاسب" التي حققتها، وقال: "يدرك الجميع أن ذلك مستحيل: الدوائر الحاكمة في أوكرانيا والنخب الغربية على حد سواء".

"أليسوا حمقى؟"

كما أكد بوتين مجددًا أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على المعايير الرئيسية لاتفاق السلام في مارس 2022 في اسطنبول، وأشار إلى تعليقات رئيس الوفد الأوكراني آنذاك في المحادثات، ديفيد أراخاميا، الذي قال إن كييف رفعت مستوى الاتفاقية بناءا على نصيحة في ذلك الوقت، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حين أبلغ الأوكرانيين بعدم تطبيق الاتفاقية.

وقال بوتين: "أليسوا حمقى؟ لنقلها بصراحة، لو فعلوا ذلك لانتهى كل شيء منذ وقت طويل". وعلق بوتين على رفض أوكرانيا إبرام اتفاق السلام بأنه يظهر افتقارها إلى الاستقلال.