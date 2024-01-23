تعيش في روسيا وتنوي الطلاق؟ أعدْ حساباتك.. نائب في البرلمان يطلب إرسال من يودّ الانفصال لجبهة القتال

بقلم: يورونيوز

في روسيا، يبدو أنه من الأفضل تجنب وجود خلافات كبيرة مع شريك الحياة، على الأقل حتى تتأكد من عدم تنفيذ فكرة قدمها نائب روسي خلال إحدى الجلسات.

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وحتى هذه اللحظات، عليك أن تتحلى بالصبر، وأن تفكر جيدا في كل خطوة تخطوها.. وحاول أن تتجنب أي إشكال قد يؤدي إلى الانفصال، إلا إذا كنت ترغب في أن تجد نفسك على جبهة القتال في أوكرانيا.

قدم النائب فيتالي ميلونوف اقتراحًا فريدًا خلال جلسة استماع، حيث طالب بضرورة إرسال الأشخاص الذين يطلبون الطلاق للمشاركة في القتال على الجبهة الأوكرانية.

هذه الفكرة الغريبة، اقترحها ميلونوف في خضم مناقشة بين أعضاء البرلمان، تتناول تشريعاً يمنح 10 آلاف روبل للروس الذين يتزوجون قبل سن 35 عاما.

وتم تداولها على صعيد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عبر منصة "إكس".

يعتقد ميلونوف أن الأشخاص الراغبين في طلب الطلاق يجب أن يكون لديهم خياران لتحقيق هذه الرغبة، يمكنهم إما دفع غرامة قدرها 100 ألف روبل (حوالي 1030 يورو) أو إرسالهم إلى "العمل الإجباري" في ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة"، أي الحرب في أوكرانيا.

النائب فيتالي ميلونوف يعتبر شخصية مشهورة في روسيا بسبب مواقفه المثيرة للجدل.

وقد برز اسمعه من خلال صياغة قانون يمنع "الترويج" لمجتمع الميم، حسب ما ذُكر في مجلة نيوزويك.

وقد أعلن مؤخرًا أيضًا عن رغبته في إعادة إرسال كل من يعارض مفهوم ما يسميه "الزواج الطبيعي" إلى الجبهة.